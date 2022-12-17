Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de plastik ve kauçuk fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Muallimköy Mahallesi'nde bulunan plastik ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada, üretim bölümündeki havalandırma motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.
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