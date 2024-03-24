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Türkiye
AA 24.03.2024 22:32

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen E.K. ve U.O.G.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.K. da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K. ve U.O.G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla Uyuşturucu Narkotik
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