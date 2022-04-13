Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Terör Örgütü PKK/YPG
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