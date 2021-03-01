Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayan 78 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 601 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 1911 işletme ve 2 bin 85 araç kontrol edildi, sahillerde COVID-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde tedbirlere uymadığı belirlenen 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza verildi.
Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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