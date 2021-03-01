İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 601 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 1911 işletme ve 2 bin 85 araç kontrol edildi, sahillerde COVID-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde tedbirlere uymadığı belirlenen 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza verildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.