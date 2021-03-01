Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tekne alabora oldu: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Silifke ilçesindeki gölde bir balıkçı teknesi alabora oldu. 3 kişinin bulunduğu teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.
Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla kurtularak karaya çıktı.
Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama başlattı, K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.
K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: AFAD Sahil Güvenlik
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