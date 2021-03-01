Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Durabeyler'de bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararı bugün yürürlüğe girdi.