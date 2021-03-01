Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Durabeyler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Durabeyler'de bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararı bugün yürürlüğe girdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 11:40
- 11:31
- 11:41
- 11:29
- 11:36
Sıradaki Haber
15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz