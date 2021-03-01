Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir suç örgütünün kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığı ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

27 şüpheliden 12'si "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklama, 15'i adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

11'i tutuklandı, 16'sı serbest bırakıldı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına karar verdi.

13 şüpheli 50'şer bin lira güvence bedeli ödeme şartıyla, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 10'unun yakalanması için çalışmalar sürüyor.