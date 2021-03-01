İnceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, Ulus ilçesine bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde COVID-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.