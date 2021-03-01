Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bahar havası kışı unutturdu.

Meteoroloji'ye göre yeni haftada açık ve güneşli hava yerini yağmura bırakacak.

Türkiye yeni haftada yeniden Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve kıyı kesimlerde sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava soğuyor, kar geri geliyor

Sıcaklık bazı bölgelerde hissedilir derecede azalacak. İç ve kuzey bölgelerde kar yağışı da bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Salı günü yağışlı hava biraz daha doğuya hareket etmekle birlikte yine Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeyinde Kütahya çevreleri Antalya, Burdur, Isparta çevreleri, Orta ve Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güney doğusunda başlayacak yağışlar ardından Doğu'ya doğru hareket edecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul'da pazartesi ve salı günleri yağış var. Gündüz hava sıcaklığı 3 ile 9 derece arasında değişecek.

Başkent Ankara'da ise salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık sıfırın altında 3 ile sıfırın altında 6 derece arasında seyredecek.

İzmir'de bu hafta yağış görülmeyecek. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak.