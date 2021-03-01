Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi.

Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



