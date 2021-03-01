Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalanıp taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi.
Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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