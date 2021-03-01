Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de deri fabrikasında patlama: 4 yaralı
İstanbul Arnavutköy’de deri fabrikasının yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu.
İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Fabrikadaki yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Arnavutköy’de suni deri üretimi yapılan bir fabrikanın yağ kazanı patladı.https://t.co/YGvd5WHL4u pic.twitter.com/0JeUc81kQM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 1, 2021
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