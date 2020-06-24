Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Muğla ve ilçelerindeki sorumluluk alanlarındaki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardı.

Ekipler iki gün süren denetimlerinde, ilk gün alt sınırdan, ikinci gün ise üst sınırdan olmak üzere maske takmayan 130 kişiye toplam 94 bin lira ceza kesti.