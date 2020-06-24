Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de Yuva ve Selim Özer mahallelerinde yaşayan 11 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu kişilerin birlikte yaşadığı 2'şer katlı 2 müstakil evdeki 22 vatandaşa, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından evlerin önü polis ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşların karantina boyunca sağlık personeli tarafından telefon veya ev ziyaretleriyle sağlık kontrollerinin yapılması ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanması kararlaştırıldı.

Testi pozitif çıkan 11 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.