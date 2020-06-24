Tarım işçilerini taşıyan minibüse silahlı saldırı: 3 yaralı
Çorum’da tarım işçilerini taşıyan minibüse, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilerin tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Üyük köyü Bağlar mevkisinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişiler, tarım işçilerini taşıyan Kerep E. yönetimindeki minibüse ateş açtı. S
aldırganlar, otomobille olay yerinden kaçarken, sürücü Kerep E. Gülsema A. ve Nezaket Ç. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Saldırdanların yakalanması için çalışma başlatıldı
Jandarma ekipleri, minibüste bulunan tarım işçilerinin ifadelerine başvururken, kaçan saldırganların yakalanması için de çalışma başlattı.
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