Haber Giriş: Kaynak: DHA
Annesini ziyarete Zonguldak'a gitti, 6 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'dan annesini ziyaret için Zonguldak'a giden G.Y'nin iş yerinde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine G.Y'nin annesine yapılan testin sonucu da pozitif çıkınca, anne ve oğlu ile temasta bulunan 6 kişi karantinaya alındı.
İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı iş yerinde Covid-19 testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne geldi.
Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., iş yerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi.
6 kişi karantinaya alındı
İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı.
Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği ifade edildi.
Etiketler: Zonguldak koronavirüs koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:45
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