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Muğla'da kısıtlamayı ihlal edenlere toplam 401 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye para cezası uygulandı.
Muğla'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye 401 bin 327 lira ceza kesildi.
Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.
Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 285 kişiye toplam 401 bin 327 lira ceza uygulandı.
Etiketler: para cezası Muğla koronavirüsSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:22
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