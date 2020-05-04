Yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında Burdur Valiliği tarafından yeni bir önlem hayata geçirildi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Burdur'a gelmeyi planlayanların bulundukları yerde kalmaları gerektiğini belirtti.

[Grafik: Burdur Valiliği]

Şıldak paylaşımında, "Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir" açıklamasını yaptı.