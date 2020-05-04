Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'a gidenler karantinada kalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur Valisi Şıldak, Ramazan Bayramı tatili için kente gelmeyi planlayanlara, koronavirüs salgını dolayısıyla 14 gün karantinada kalacakları açıklamasında bulundu.
Yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında Burdur Valiliği tarafından yeni bir önlem hayata geçirildi.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Burdur'a gelmeyi planlayanların bulundukları yerde kalmaları gerektiğini belirtti.
[Grafik: Burdur Valiliği]
Şıldak paylaşımında, "Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir" açıklamasını yaptı.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri koronavirüs karantina covid-19 BurdurSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:54
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