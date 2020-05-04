Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.

Ovacık Mahallesi'nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı kararla 1 Nisan'da karantina uygulaması başlamıştı.

Mahallede son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.

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Malatya'da bir mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mezra, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Karar doğrultusunda mezraya giriş ve çıkış yasaklandı.