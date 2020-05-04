Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapılar için geçen yıl harekete geçti. Muğla ve ilçelerinde, havadan, karadan ve denizden denetimler yapıldı.

Tespitler sonrasında başta Bodrum olmak üzere aralarında lüks otel ve villa projelerinin de olduğu inşaatlar için karar çıktı, 499'unun yıkımı yapıldı. İmar barışına usulsüz başvuran 1500 yapı kayıt belgesi de iptal edildi.

Muğla ve ilçelerinde 325 yapının yıkımı daha önümüzdeki günlerde yapılacak.