Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 499 kaçak yapı yıkıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen yıl 20 Ağustos’ta Bodrum'daki kaçak yapılara yönelik yaptığı incelemeden sonra başlayan yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Muğla'da şu ana kadar toplam 499 yapı yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapılar için geçen yıl harekete geçti. Muğla ve ilçelerinde, havadan, karadan ve denizden denetimler yapıldı.
Tespitler sonrasında başta Bodrum olmak üzere aralarında lüks otel ve villa projelerinin de olduğu inşaatlar için karar çıktı, 499'unun yıkımı yapıldı. İmar barışına usulsüz başvuran 1500 yapı kayıt belgesi de iptal edildi.
Muğla ve ilçelerinde 325 yapının yıkımı daha önümüzdeki günlerde yapılacak.
Son Haberler
- 13:35
- 13:49
- 13:33
- 13:36
- 13:54
Sıradaki Haber
İstanbul'da kumar oynayan 6 kişiye 23 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz