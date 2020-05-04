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Siirt'te bir asker şehit oldu
Siirt Valiliği, Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir asker terör örgütü tarafından daha önceden döşenen bir mayına basarak yaralandı.
Yaralı asker, helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:28
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