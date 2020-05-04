Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye 'nefes' oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" açıklamasını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımıyle ilgili paylaşımda bulundu.
Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.— Mustafa Varank (@varank) May 4, 2020
Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız pic.twitter.com/aCUnnwbirg
Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:
"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."
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