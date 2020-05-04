Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımıyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.



Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız pic.twitter.com/aCUnnwbirg — Mustafa Varank (@varank) May 4, 2020

Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."