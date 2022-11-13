Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 01:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da kaza yapan sürücü yanan araçta can verdi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü Hayati Çimen yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ortaca'nın Sarıgerme yolunda meydana geldi.
30 yaşındaki Hayati Çimen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otel sahibi sürücü Hayati Çimen'in yanarak can verdiği belirlendi.
Çimen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Muğla
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