Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaybolan 2 Rus turist bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu.
Kente tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.
Tatilcilerden bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik arama sonucu Kreckho ile Polova'ya ulaşıldı.
Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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