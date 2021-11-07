Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında Giyimkent'te bulunan adresi belirledi.

Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.