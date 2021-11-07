Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 23:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenler’de kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi. Tonlarca kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi.
Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında Giyimkent'te bulunan adresi belirledi.
Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Sahte Alkol
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