Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de bina yangını: Mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.
Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Giriş katındaki dairede bulunan 2 kişi ile binanın üst katlarında mahsur kaldığı belirlenen 15 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.
Yangında yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
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