Türkiye
Muğla'da havalimanında yılan paniği14 Eylül 2019 Cumartesi 18:13 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:31
Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.
Olay, 8 Eylül'de meydana geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümü önünde görülen yılan, yolcu ve yakınlarını tedirgin etti.
Nereden geldiği bilinmeyen yılanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı.
Kaynak: DHA, İHA
Etiketler: yılan Muğla Milas havalimanı