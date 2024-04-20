Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Mehmet Polatoğlu Caddesi'nde devrilen ağacı da ekipler kaldırdı.

Muğla Valiliği bahçesinde çiçek açan erguvan ağacından büyük bir dal, fırtına nedeniyle koptu.

Bayır Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar dolayısıyla bir evin çatısı uçtu.

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.