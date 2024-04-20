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Türkiye
AA 20.04.2024 13:06

Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Muğla'da gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkili hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. 

Mehmet Polatoğlu Caddesi'nde devrilen ağacı da ekipler kaldırdı.

Muğla Valiliği bahçesinde çiçek açan erguvan ağacından büyük bir dal, fırtına nedeniyle koptu.

Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bayır Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar dolayısıyla bir evin çatısı uçtu.

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. 

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