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Türkiye
AA 24.08.2023 19:24

Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutukladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutukladı
[Fotograf: AA]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Döğüşbelen mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları 3 araçta yaptığı aramada 20 düzensiz göçmeni yakaladı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 organizatörü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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