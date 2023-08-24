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Türkiye
AA 24.08.2023 19:17

Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest bırakıldı

Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı salıverildi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü olayla ilgili A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Eceabat ilçesi Küçükanafarta köyünde dün İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait mikserler ve çevre köylerde bulunan su tankerleriyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmıştı.

Yangının, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlenmişti.

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
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