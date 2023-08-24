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Türkiye
AA 24.08.2023 19:20

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangını dolayısıyla 1428 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Damyeri mevkii yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 99 vatandaştan 29'unun tedavisine devam ediliyor.

Yangına müdahale çalışmalarında 8 uçak, 30 helikopter, 241 arazöz, 81 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğünden 22 TOMA, 468 diğer araç ve iş makinesi, 33 sivil toplum kuruluşundan 298 personel ve 72 araç olmak üzere toplam 3 bin 199 personel ve 922 hava ve kara aracı görev aldı.

Merkeze bağlı mahalle ve köylerle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 1428 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaş tahliye edilirken, 72 vatandaş KYK Terzioğlu Kız Yurduna, geri kalan 1356 kişi ise yakınlarının evlerine yerleştirildi.

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