Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Lastik botla hareket halindeki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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