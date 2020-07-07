Karaada açıklarındaki bir fiber teknede sığınmacıların olduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekibi bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen teknedeki 11 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.