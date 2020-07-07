Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de YPG/PKK operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin’de, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye’de terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kente geldiği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: ypg terör operasyonu PKK Mersin terörSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 18:50
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