Haber Giriş: Kaynak: DHA
Okey oynayanlara da izleyenlere de ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kahvede, yasak olmasına rağmen okey oynayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kahvede dün rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynandığını belirledi. Bunun üzerine okey oynayan 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı.
Etiketler: sosyal mesafe covid-19Son Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 18:16
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