Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kahvede dün rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynandığını belirledi. Bunun üzerine okey oynayan 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı.