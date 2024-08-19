Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altında

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

???? #Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



????#Aydın Bozdoğan ve #İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024

Bakan Yumaklı, Muğla'dan birkaç saat sonra Aydın Bozdoğan'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'deki yangına müdahale sürüyor

Bakan Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi.



