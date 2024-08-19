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Türkiye
AA 19.08.2024 14:52

Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve Muğla Ula ile Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altında

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

 

 

Bakan Yumaklı, Muğla'dan birkaç saat sonra Aydın Bozdoğan'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. 

İzmir'deki yangına müdahale sürüyor

Bakan Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi.

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İbrahim Yumaklı Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
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