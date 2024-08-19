Dijital oyun bağımlılığına neden olan faktörler araştırıldı

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün yürütücülüğünde BTK Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde, Türkiye'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

Ortaokul düzeyinde 11 bin 891, lise düzeyinde 8 bin 493 olmak üzere 20 bin 384 öğrencinin katıldığı araştırma kapsamında dijital oyun, internet, sosyal medya bağımlılıkları ile mutluluk, siber zorbalık, sıkıntı-stres ve yalnızlık durumları incelendi.

Öğrenciler hafta içinde 3 saate yakın dijital oyun oynuyor

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 95,49'unun mobil telefon sahibi olduğu ve hafta içinde 3 saate yakın dijital oyun oynadığı belirlendi.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 35'i oyun bağımlılığı riski taşırken, lise öğrencilerinin yüzde 31'inin ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 20'sinin internet bağımlılığı riski taşıdığı tespit edildi.

Araştırmada, giderek artan sosyal medya bağımlılığı konusunda da önemli bulgulara ulaşıldı. Lise öğrencilerinin yüzde 50'sinin, ortaokul öğrencilerinin de yüzde 35'inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı saptandı.

Bağımlılıkta etkili olan faktörler tespit edildi

Araştırmada, ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları üzerinde etkili olan faktörler de belirlendi. Buna göre, oyun bağımlılığı üzerinde en çok etkili olan değişkenler sırasıyla yalnızlık, sıkıntı, mutluluk, internet ve sosyal medya bağımlılığı ile siber zorbalık oldu.

Öğrencilerin mutluluk düzeyleri dışındaki yalnızlık ve sıkıntı gibi diğer değişkenler dijital oyun bağımlılığı düzeyini artırırken, mutluluk arttıkça oyun bağımlılığı düzeyinin düştüğü görüldü.

Öğrencilerin yüzde 10'u siber zorbalığa maruz kalıyor

İnternet kullanımının artmasıyla öğrencilerin yüzde 10'unun orta düzeyde siber zorbalığa maruz kaldığı, yüksek düzeyde siber zorbalığın ise nadir görüldüğü belirlendi.

Araştırmaya göre, yalnızlık duygusu ortaokul ve lise öğrencilerinde yaygın görülürken, lise öğrencilerinde rastlanan sıkıntı düzeyinin ortaokul öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.