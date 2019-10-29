Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidan dikileceğini açıkladı.

[Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak Fotoğraf: AA]

Bölge Müdürlüğü olarak Muğla ve Aydın'dan sorumlu olduklarını dile getiren Yaprak, yangın olaylarına karşı hassas bir bölgede bulunduklarını söyledi.

Yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale edebilecek her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayan Yaprak, şunları kaydetti:

"98 arazöz, 33 su ikmal aracı, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 greyder ve 7 treylerimiz mevcut. Bu ekipmanlarda çalışan toplam personel sayımız da bin 324. Bunun yanında su atan 5 helikopter ve bir de keşif maksatlı helikopter var. Bugün itibarıyla ülke genelinde 2 bin 243 yangın meydana geldi, 6 bin 69 hektar alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise 284 yangında 950 hektar alanımız tahrip oldu."

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki 58 yangın gözetleme kulesinin 15'inde 3 dakikada 360 derece dönen, dumana duyarlı, duman görüldüğünde yangın harekat merkezine görüntü aktarabilen kamera sisteminin bulunduğunu aktaran Yaprak, Bodrum'da bu yaz çıkan yangınlarda yanan alanların da havadan görüntülendiğini belirtti.

Yaprak, Muğla'nın yüzde 68'inin ormanlık alan olduğuna işaret ederek ortalama 13-14 dakika olan yangına müdahale süresini 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pina Yarımadası'ndaki yapılaşma iddiaları

Yanan orman alanlarına konut yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Yaprak, yanan alanların yeniden ağaçlandırıldığını ifade etti.

Bodrum ilçesindeki Pina Yarımadası'nda ormanlık alanın yakılıp otel yapıldığı iddiasına da değinen Yaprak, şöyle konuştu:

"Burası 1987 yılında turizm alanı olarak ilan edilmiş. 1991 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis izni verilmiş. Bakanlık da birkaç firmaya otel yapılması için izin vermiş. 'Yakıldıktan sonra izin verme' gibi bir algı var. Bu böyle değil. Ayrıca o büyük yangın, oteller bölgesinden değil, farklı bölgeden o tarafa doğru ilerleme kaydetmiş. Türkiye'de konuşulan tek örnek budur, bu örneğin de aslında gerçeği budur."

Kaynak: AA