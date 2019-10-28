Güvenlik güçleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılından bu yana yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığının önlendiğini duyurdu.

[Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanlığı]

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılından bu yana Kolluk Kuvvetleri tarafından yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığı önlenmiş olup, bu kapsamda toplum sağlığının tesisi maksadıyla 24 Ekim’de, 4 farklı ilde faaliyet gösteren 7 makaron üretim tesisinde, müşterek denetim gerçekleştirilmiştir."

2018 yılından bu yana Kolluk Kuvvetleri tarafından yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığı önlenmiş olup, bu kapsamda toplum sağlığının tesisi maksadıyla 24 Ekim’de, 4 farklı ilde faaliyet gösteren 7 makaron üretim tesisinde, müşterek denetim gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/irxyDPYnEB — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 28, 2019

Kaynak: TRT Haber