2 yılda yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığı önlendi28 Ekim 2019 Pazartesi 23:05 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
Jandarma Genel Komutanlığı, 2018 yılından bu yana yapılan denetimlerde, yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığının önlendiğini duyurdu.
Güvenlik güçleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılından bu yana yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığının önlendiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018 yılından bu yana Kolluk Kuvvetleri tarafından yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığı önlenmiş olup, bu kapsamda toplum sağlığının tesisi maksadıyla 24 Ekim’de, 4 farklı ilde faaliyet gösteren 7 makaron üretim tesisinde, müşterek denetim gerçekleştirilmiştir."
2018 yılından bu yana Kolluk Kuvvetleri tarafından yaklaşık 212 milyon adet makaron kaçakçılığı önlenmiş olup, bu kapsamda toplum sağlığının tesisi maksadıyla 24 Ekim’de, 4 farklı ilde faaliyet gösteren 7 makaron üretim tesisinde, müşterek denetim gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/irxyDPYnEB— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 28, 2019
Kaynak: TRT Haber