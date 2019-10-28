Türkiye
Antalya'da hortum korkuttu28 Ekim 2019 Pazartesi 20:55 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 20:54
Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu. O anlar iki farklı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kemer'de bulunan Phaselis Koyunda öğle saatlerinde hortum meydana geldi.
Farklı kişilerce kaydedilen görüntülerde hortumun gökyüzündeki etkisi saniye saniye kaydedildi.
Hortum bulut etkisi yarattı
Bir başka görüntüde ise hortumun deniz üzerindeki etkisi gözlendi.
Hortumun denize ulaştığı noktada adeta bulut oluştu.
Deniz suyunun etrafa saçıldığı görüntülerde karaya çıkan hortumun bir süre sonra etkisini yitirdiği görüldü.
Haber: Serik Atakan
Etiketler: kemer Hortum cep telefonu antalya