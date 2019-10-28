Türkiye

Antalya'da hortum korkuttu

28 Ekim 2019 Pazartesi 20:55 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 20:54

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu. O anlar iki farklı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.