29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis, TCG Yavuz ve TCG Alemdar gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan gemilerde vatandaşlara ziyaret ettikleri gemilerin özellikleri de görevli personel tarafından anlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

TCG Salihreis hakın ziyaretine açıldı

Türk Donanması'nın kıymetli fırkateynlerinden biri olan TCG Salihreis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Beşiktaş iskelesine yanaştı, 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırladı.

Fırkateyn, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının Atlas Okyanusu'na taşınmasını sağlayan Salihreis'ten adını aldı.

Fırkateyn 29 Ekim boyunca saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Beşiktaş İskelesinde ziyarete açık olacak.

Gemiler yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti gemileri, 29 Ekim saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Sefa Bakış

Kaynak: TRT Haber / AA