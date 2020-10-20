Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına illegal şekilde çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçeleri ile İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.