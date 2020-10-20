Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı
Kavurucu sıcakları geride bırakan Mersin'e mevsimin ilk yağmuru yağdı. Şiddetli sağanağın oluşturduğu su birikintisinin keyfini çocuklar çıkardı.
Mersin kent merkezine yağan yağmur çocukların eğlencesine dönüştü. Sosyal medyada yer alan ve merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, 5 çocuk yağmurun tadını çıkardı.
Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yağmurla oluşan akıntıyı eğlenceye dönüştüren çocuklar, ailelerinin ikazına rağmen yoldaki su birikintilerinin içinde yuvarlanarak oyun oynadı.
Etiketler: YağışSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:34
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