Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik bot ve bir sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlar ve sürat teknesinde, aralarında çocukların da olduğu 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da olduğu 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.