Parçalı Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.02.2024 02:00

Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik bot ve bir sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlar ve sürat teknesinde, aralarında çocukların da olduğu 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da olduğu 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor
01:43
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
01:09
BM: Refah'taki BAE Doğum Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin çoğu yetim kaldı
00:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistanlı bakanlarla görüştü
00:25
Roma Belediyesi WikiLeaks kurucusu Assange'a fahri vatandaşlık verecek
00:16
Husiler: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduk
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ