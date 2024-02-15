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Türkiye
AA 15.02.2024 23:30

Şanlıurfa'da 2 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitime 1 gün ara

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle ilçe genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 16 Şubat Cuma günü ara verildi.

Şanlıurfa'da 2 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitime 1 gün ara
[Fotograf: AA]

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle birçok noktada dereler taştı, araçlar suda sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Haliliye Kaymakamı Serap Çetin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemiz kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Kaymakamlığının da sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eyyübiye Kaymakamlığımızın kararıyla ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerimizden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır."

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