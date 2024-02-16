Parçalı Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.02.2024 01:44

Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.

Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

ETİKETLER
Erzincan Maden
Sıradaki Haber
Kayseri'de gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:01
Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı
01:43
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
01:09
BM: Refah'taki BAE Doğum Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin çoğu yetim kaldı
00:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistanlı bakanlarla görüştü
00:25
Roma Belediyesi WikiLeaks kurucusu Assange'a fahri vatandaşlık verecek
00:16
Husiler: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduk
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ