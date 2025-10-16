Parçalı Bulutlu 9.9ºC Ankara
AA 16.10.2025 01:01

Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta, 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-88) görevlendirildi.

Fiber karinalı lastik bottaki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

