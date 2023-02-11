Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Mucize bebek 128'inci saatte kurtarıldı
Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, 2 aylık bebek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 128 saat sonra kurtarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.
Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.
Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Haberler
- 23:47
- 23:09
- 23:05
- 23:05
- 22:42
Sıradaki Haber
Yıkılan binalarda kusuru tespit edilen 8 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz