Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.