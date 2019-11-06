Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Pazar günü ölümünün 81'inci yılında bir kez daha minnetle anılacak. Milli Savunma Bakanlığı da, 10 Kasım'a 5 gün kala, Atatürk'ü Anma Günü'ne özel klipler yayınlamaya başladı. 10 Kasım'a kadar her gün 1'er tane yayınlanacak kliplerde Büyük Önder ve Anıtkabir ile ilgili bilgiler paylaşılacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarından toplamda 5 klip paylaşılacak.

O kliplerden ilki "Daima Kalbimizdesin" başlığı ile yayınlandı. Klipte, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir'in Aslanlı Yol'u yer aldı.

262 metre uzunluğundaki yolda yer alan heykellerin anlamı, ağaçların ve mimarinin önemi anlatıldı.

Yayınlanacak 5 klibin ilki, Atatürk'ün "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır" sözleri ile sona eriyor.

Kaynak: TRT Haber

