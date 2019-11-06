MSB'den 10 Kasım'a özel 'Aslanlı Yol' klibi06 Kasım 2019 Çarşamba 10:13 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:34
Milli Savunma Bakanlığınca, Atatürk'ü Anma Günü kapsamında 10 Kasım'a kadar 5 klip paylaşılacak. MSB'nin yayınladığı ilk klipte Aslanlı Yol anlatılıyor.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Pazar günü ölümünün 81'inci yılında bir kez daha minnetle anılacak. Milli Savunma Bakanlığı da, 10 Kasım'a 5 gün kala, Atatürk'ü Anma Günü'ne özel klipler yayınlamaya başladı. 10 Kasım'a kadar her gün 1'er tane yayınlanacak kliplerde Büyük Önder ve Anıtkabir ile ilgili bilgiler paylaşılacak.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarından toplamda 5 klip paylaşılacak.
O kliplerden ilki "Daima Kalbimizdesin" başlığı ile yayınlandı. Klipte, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir'in Aslanlı Yol'u yer aldı.
262 metre uzunluğundaki yolda yer alan heykellerin anlamı, ağaçların ve mimarinin önemi anlatıldı.
Yayınlanacak 5 klibin ilki, Atatürk'ün "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır" sözleri ile sona eriyor.
Kaynak: TRT Haber