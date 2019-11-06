Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Bir sürücünün, Durak Mahallesi'nden E-5'e doğru drift yaparak ilerlediği ihbarını alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ancak trafiği tehlikeye düşürerek hızlı bir şekilde seyir halinde olan O.Y. isimli sürücü polisten kaçarak kayıplara karıştı.

Kameralara yakalandı

Sürücünün peşini bırakmayan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda O.Y'nin siyah otomobiliyle en son İstasyon Caddesi ışıklar bölgesinden drift yaparak Edirne istikametine döndüğü görüldü. Polis, kamera kayıtlarından plakası da tespit edilen O.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

9 bin 46 TL para cezası

Takip sonucu polis ekipleri O.Y'nin adresine gitti. Evinde bulunan O.Y'nin ehliyetine daha önceden el konulduğunu tespit eden polis ekipleri, O.Y'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye aracını verdiği için 2 bin 18 TL para cezası kesti. Bunun yanı sıra O.Y'ye drift yaptığı için de 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri toplamda 9 bin 46 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan yapılan tahkikat sonucunda O.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan dosya açıldı. O.Y. en kısa sürede bu suçlamayla hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA