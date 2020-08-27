Açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı. MSB'ye bağlı Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklar Giresun’da sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgeyi havadan görüntüledi.

Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.

Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.



Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/idJVbfwLCm