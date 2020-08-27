Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB uçakları sel bölgesini havadan görüntüledi
[Fotoğralar: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait uçaklar Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespiti amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.
Açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı. MSB'ye bağlı Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklar Giresun’da sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgeyi havadan görüntüledi.
Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.
Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020
Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/idJVbfwLCm
Etiketler: msb HARİTA giresun sel fotoğrafSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:51
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